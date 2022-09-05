Trabzonspor’un kalesi yıkılmıyor! Muhammet Taha Tepe güven verdi

Fırtına gollerin tamamını Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maçta yedi. İlk hafta İstanbulspor müsabakasında sağ bekte Larsen, merkezde Hugo- Dorukhan sol bekte ise Eren görev yaptı. 2. haftadaki Hatayspor maçında Dorukhan sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Denswil stopere geçti. 3'üncü haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında ise yine aynı isimlerle başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında Hugo-Bartra değişikliği yapmıştı.