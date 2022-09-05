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Trabzonspor'un kalesi yıkılmıyor! Muhammet Taha Tepe güven verdi

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2022
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Trabzonspor’un kalesi yıkılmıyor! Muhammet Taha Tepe güven verdi

Trabzonspor'un dünya devlerini peşine takan milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen genç file bekçisi Muhammet Taha Tepe, 2 maçta da kalesini gole kapattı. Bordo mavililer son yıllarda yetiştirdiği yerli kalecilerle kalesini güvenceye aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Uğurcan Çakır'ın sakatlanmasıyla beraber kaleyi devralan Muhammet Taha Tepe, 2 maçta hatasız oynayarak kalesinde gol görmedi.

Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi alan Trabzonspor, 10 puan topladı. Karadeniz ekibi söz konusu 5 maçın 4'ünde ise kalesini gole kapattı.

Fırtına gollerin tamamını Antalyaspor'a 5-2 yenildiği maçta yedi. İlk hafta İstanbulspor müsabakasında sağ bekte Larsen, merkezde Hugo- Dorukhan sol bekte ise Eren görev yaptı. 2. haftadaki Hatayspor maçında Dorukhan sakatlığı nedeniyle oynayamazken, Denswil stopere geçti. 3'üncü haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında ise yine aynı isimlerle başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, devre arasında Hugo-Bartra değişikliği yapmıştı.

BİR TEK ANTALYASPOR MAÇI

Dördüncü haftadaki Galatasasay maçında Uğurcan'ın sakatlığı nedeniyle Muhammet Taha Tepe kaleyi devraldı. Savunmada ise Bartra-Hugo ikilisi oynadı. Son Ümraniye deplasmanına yine Muhammet çıkarken savunmanın sağında Dorukhan, merkezde Bartra ve Denswil, sol bekte Eren görev aldı.

Trabzonspor'un 5 maçında da savunmada sürekli farklı oyuncular forma giyse de Fraport-TAV Antalyaspor karşılaşması hariç kaleye duvar örülmesi başarılı bir istatistik olarak öne çıktı.

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