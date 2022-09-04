Adana Demirspor puanı son dakikada kaptı!
Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Adana ekibi, uzatma dakikalarında beraberliği sağladı. Adana Demirspor'un uzatma dakikalarında bulduğu bir golü de, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Atakaş Hatayspor, konuk ettiği Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Deplasman ekibi 1 puanı uzatma dakikalarının sonunda bulduğu golle aldı.
Adana Demirspor'un uzatma dakikalarında bulduğu bir golü de, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 10'a yükseltti, ev sahibi ise ligde ilk kez puanla tanıştı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN ANLAR
21. dakikada Hatayspor öne geçti. Lobjanidze'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan El Kaabi, müsait durumdaki Onur Ergün'ü gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.
30. dakikadaki Hatayspor kontratağanında Lobjanidze'nin pasına hareketlenen Varga'nın arka direkte şutunda, kaleci Ertaç Özbir topu kornere çeldi.
33. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan ceza sahası içerisine yerden yaptığı ortayı Adana Demirspor savunması uzaklaştırmak isterken, top Lobjanidze'nin kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.
37. dakikada sağ kanattan Faletti'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Varga'nın vuruşunda, top direkten döndü. Dönen top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
38. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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