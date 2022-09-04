Adana Demirspor puanı son dakikada kaptı!

Deplasman ekibi 1 puanı uzatma dakikalarının sonunda bulduğu golle aldı.

Adana Demirspor'un uzatma dakikalarında bulduğu bir golü de, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 10'a yükseltti, ev sahibi ise ligde ilk kez puanla tanıştı.