Galatasaray’ın yeni transferini Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak duyurdu: Bitirmişler

BATSHUAYİ AÇIKLAMASI

Teknik direktör Montella'nın Batshuayi'yi istediğini söyleyen Murat Sancak, "Montella, Michy Batshuayi'yi istemişti. Sezon başında bize 'Eğer alabilirsek iyi olur' demişti. Bizden 6 milyon Euro istemişlerdi. Eğer Fenerbahçe 3 milyon Euro'ya aldıysa başarılı bir iş yapmış demektir." ifadelerini kullandı.

"GİTMESİNİ İSTEMEZDİM"

Sion'a transfer olan İtalyan yıldız Mario Balotelli hakkında da konuşan Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, "Biz sezon başı kampındayken de Mario Balotelli gitmek istiyordu. Hatta Türkiye'ye de gelmek istemiyordu. Birbirimizi de gayet iyi idare ettik. Yunus'u Yunus yapan, Vargas'ı Vargas yapan kişi Mario Balotelli'dir. Bir gün olsun antrenmana geç kalmışlığı yok. Çok özel bir oyuncu. Ben, gitmesini istemezdim. Kendisi kalmak isteseydi, 3 yıl daha çalışmak isterdim." dedi.