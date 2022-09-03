Beşiktaş'tan Icardi bombası! Flaş transfer hamlesi...
Forvet transferi için dünya yıldızı Mauro Icardi ile ilgilenen Galatasaray'a kötü haber geldi. 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için teklifte bulunan sarı kırmızılılara rakip çıktı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın, Icardi transferinde devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Mauro Icardi'nin transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda hücum oyuncularından şimdiye kadar istenen verimi alamayan sarı-kırmızılılar, gözünü transfere çevirdi.
SEFEROVİC BEKLENTİLERİN ALTINDA
Özellikle İsviçreli santrfor Haris Seferovic'in performansı beklentilerin altında kaldı. Bu zamana kadar Galatasaray ile 4 resmi maçta sahaya çıkan Seferovic skor katkısı veremedi.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİM
Cimbom'un Süper Lig'de bulduğu 2 gol, oyuna sonralardan dahil olan Bafetimbi Gomis'ten geldi. Hücumda alternatifleri artırmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
ICARDI KİRALANMAK İSTENİYOR
BEŞİKTAŞ DA DEVREYE GİRDİ
Sarı-kırmızılıların girişimleri devam ederken, transferle ilgili ortaya atılan iddia gündem yarattı. Galatasaray'ın ezeli rakibi Beşiktaş'ın transferde devreye girdiği öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
Fransız basınında yer alan haberde; Siyah-beyazlıların Icardi yarışına dahil olduğu ifade edildi. Söz konusu haberde; Galatasaray ile PSG arasında kiralık görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Mauro Icardi'nin PSG ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
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