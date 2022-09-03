Beşiktaş’tan Icardi bombası! Flaş transfer hamlesi...

DÜNYACA ÜNLÜ İSİM

Cimbom'un Süper Lig'de bulduğu 2 gol, oyuna sonralardan dahil olan Bafetimbi Gomis'ten geldi. Hücumda alternatifleri artırmak isteyen Galatasaray, dünyaca ünlü bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.