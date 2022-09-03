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Sivasspor - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM | Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Sivasspor - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM | Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Saat 19.15'te başlayan mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu. Zorlu randevunun canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başladı. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

İKİ TAKIM DA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligin geride kalan 4 haftasında Gaziantep FK'yle sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan ve dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine VavaCars Fatih Karagümrük karşısında son vermek istiyor.

SAKAT CEZALI YOK

Kırmızı-beyazlı ekipte, VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ligde bir haftayı bay geçen ve sezona iki mağlubiyetle başlayan Fatih Karagümrük, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmişti.

İLK 11'LER

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Goutas, Appindangoye, Murat, Keita, Gradel, Hakan, Charisis, N'Jie, James.

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Caner, Dresevic, Baniya, Salih, Ozdoev, Borini, Shukurov, Jimmy, Colley, Diagne.

KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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