Sivasspor - Fatih Karagümrük CANLI ANLATIM | Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta?

Sivas 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.15'te başladı. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

İKİ TAKIM DA ÇIKIŞ ARIYOR

Ligin geride kalan 4 haftasında Gaziantep FK'yle sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan ve dış sahada Beşiktaş'a 3-1 yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine VavaCars Fatih Karagümrük karşısında son vermek istiyor.