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Başakşehir - Alanyaspor CANLI ANLATIM | Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 03.09.2022 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022
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Başakşehir - Alanyaspor CANLI ANLATIM | Başakşehir - Alanyaspor maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Saat 19.15'te başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele öncesinde ilk 11'ler belli oldu. Zorlu randevunun canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

Zorlu mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabakada Ali Şansalan görev alıyor. Başakşehir - Alanyaspor maçı 19.15'te başladı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Volkan, Çaiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Serdar, Berkay, Mounir, Okaka.

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Fer, Ferhat, Efkan, Eduardo, Fatih, Pereira, Balkovec, Oğuz.

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