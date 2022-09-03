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Trabzonspor'da Dorukhan Toköz ameliyat edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 03.09.2022
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Trabzonspor’da Dorukhan Toköz ameliyat edildi

Trabzonspor'un dün Spor Toto Süper Lig'de HangiKredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan futbolcusu Dorukhan Toköz ameliyat edildi. Oyuncuya ameliyatta, artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış menisküs tamiri uygulandı.

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