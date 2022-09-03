Canlı | Fenerbahçe-Kayserispor canlı takip izle! Fenerbahçe-Kayserispor hangi kanalda? Saat kaçta?
Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe'de tek eksik geçen hafta kırmızı kart gören Valencia olacak. Serdar Aziz ise sakatlığının geçmesinin ardından kadrodaki yerini alacak. İşte maçın muhtemel 11'leri...Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 5.haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı 3 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Luan Peres, Alioski, Arao, Crespo, Lincoln, Emre Mor, King, Pedro,
Kayserispor: Bilal, Hossesini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Onur, Cardoso, Thiam, Ramazan, Mane, İlhan
TEK EKSİK VALENCIA
Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor müsabakası öncesi tek eksik oyuncu bulunuyor. Ligde son oynanan Konyaspor maçında kırmızı kart gören Valencia, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.
53. RANDEVU
Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 53. kez karşılaşacak. Geride kalan 52 maçta Kanarya'nın galibiyetlerde 32-9, gol sayısında da 116-53 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da yapılan 24 müsabakada sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet elde etti
SERDAR AZİZ GÖREVE HAZIR
Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde formasını giyecek.
Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Joao Pedro ile King antrenmandan sonra özel şut çalışması yaptı.
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