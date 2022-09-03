Canlı | Fenerbahçe-Kayserispor canlı takip izle! Fenerbahçe-Kayserispor hangi kanalda? Saat kaçta?

53. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de 53. kez karşılaşacak. Geride kalan 52 maçta Kanarya'nın galibiyetlerde 32-9, gol sayısında da 116-53 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da yapılan 24 müsabakada sarı-lacivertliler 18, sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet elde etti