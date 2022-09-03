Beşiktaş’tan ayrılan Cyle Larin Belçika’da zor günler geçiriyor

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Ancak aynı performansını sürdüremeyen Larin, 1 sezon sonra 29 maçta 7 gol ve 1 asist yapabildi. Kötü giden sezonda eleştirilerin odağı olan Kanadalı golcü, yönetimle olan sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı ve bedelsiz olarak Club Brugge'e transfer oldu.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Herkes Olympiakos'a transfer olmasını beklerken sürpriz bir şekilde Club Brugge'le anlaşan Larin, Belçika'da kötü günler geçiriyor. Mavi-Siyahlı takımla 7 resmi karşılaşmaya çıkan Larin sadece 95 dakika forma süresi bulabildi.