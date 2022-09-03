Beşiktaş'tan ayrılan Cyle Larin Belçika'da zor günler geçiriyor
Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Club Brugge'e imza atan Cyle Larin, Belçika'da süre bulmakta oldukça zorlanıyor. Club Brugge'ün Cercle Brugge'ü 4-0 mağlup ettiği mücadeleye de yedek kulübesinde başlayan Larin, karşılaşmada forma şansı bulamadı. Larin'in henüz gol ve asisti bulunmuyor.
Beşiktaş 'la 3 kupa kazanan Cyle Larin, Belçika'da kötü günler geçiriyor.
ŞAMPİYONLUĞUN MİMARI OLMUŞTU
Futbola santrfor olarak başlayan Larin, Sergen Yalçın döneminde sol açık pozisyona geçmiş gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig 'de 19 gol ve 6 asist yapan Kanadalı futbolcu kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Ancak aynı performansını sürdüremeyen Larin, 1 sezon sonra 29 maçta 7 gol ve 1 asist yapabildi. Kötü giden sezonda eleştirilerin odağı olan Kanadalı golcü, yönetimle olan sözleşme görüşmelerinden sonuç alamadı ve bedelsiz olarak Club Brugge'e transfer oldu.
FORMA ŞANSI BULAMIYOR
Herkes Olympiakos'a transfer olmasını beklerken sürpriz bir şekilde Club Brugge'le anlaşan Larin, Belçika'da kötü günler geçiriyor. Mavi-Siyahlı takımla 7 resmi karşılaşmaya çıkan Larin sadece 95 dakika forma süresi bulabildi.
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