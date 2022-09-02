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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzun süre gündemindeydi! William Carvalho imzayı attı

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Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Galatasaray ve Fenerbahçe’nin uzun süre gündemindeydi! William Carvalho imzayı attı

Son dakika transfer haberi...Fenerbahçe ve Galatasaray'ın uzun süre transfer listesinde yer alan Portekizli orta saha oyuncusu William Carvalho, yeni sözleşmeye imza attı.

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