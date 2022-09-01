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UEFA'dan Emre Belözoğlu'na büyük şok! Men edildi

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Giriş Tarihi: 01.09.2022
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UEFA’dan Emre Belözoğlu’na büyük şok! Men edildi

Son dakika haberi... UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Başakşehir'in Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçı olan İstanbul’daki Maccabi Netanya karşılaşması ile ilgili ‘Gölge antrenörlük’ durumu hakkında alındığı vurgulanan karar uyarınca, Belözoğlu’nun UEFA müsabakalarında herhangi bir ‘teknik direktörlük’ faaliyeti gerçekleştirmekten men edildiğini duyurdu.

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