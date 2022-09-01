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Oğuzhan Özyakup yeni takımıyla anlaştı

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Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Oğuzhan Özyakup yeni takımıyla anlaştı

10 yıllık Beşiktaş kariyerini sonlandıran Oğuzhan Özyakup, yeni takımıyla anlaştı. Deneyimli futbolcu Süper Lig'in formda ekiplerinden Antalyaspor'la anlaşmaya vardı.

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