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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kenan Karaman Schalke 04 ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Kenan Karaman Schalke 04 ile anlaştı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Beşiktaş'ın milli futbolcusu Kenan Karaman, Schalke 04 ile anlaştı. Sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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