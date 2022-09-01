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Dimitris Pelkas'ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Dimitris Pelkas’ın yeni takımı belli oldu! Fenerbahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas'ın Hull City'ye transfer olduğu açıkladı. Açıklamada "Futbolcumuza yeni takımı ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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