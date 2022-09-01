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Son dakika: Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Son dakika: Süper Lig’de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

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