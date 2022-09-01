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Serdar Saatçı Braga ile sözleşme! Serbest kalma bedeli 40 milyon euro

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Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Serdar Saatçı Braga ile sözleşme! Serbest kalma bedeli 40 milyon euro

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Serdar Saatçı Portekiz'in Braga takımı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-Beyazlı takım bu transferden 2.5 milyon euro bonservis alacak. Portekiz kulübü genç oyuncunun serbest kalma bedeli 40 milyon euro olarak belirledi.

Son dakika Beşiktaş haberi. Siyah-Beyazlı takımın 19 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı Braga ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş bu transferden 2.5 milyon euro bonservis kazanacak. Ayrıca siyah-beyazlı takım oyuncunun sonraki satışından %20 pay alacak.

40 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ!
Genç oyuncuyu kadrosuna katan Braga oyuncunun serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak belirledi. Bu arada Braga ve Beşiktaş Serdar Saatçı transferini bugün resmi olarak açıklayacak.

KADRO DIŞI KALMIŞTI!
Beşiktaş'ın büyük umutlar beslediği genç stoper bu sezon başında V.Plzen'le oynanan hazırlık maçında oyuna dahil olduktan sonra çıkarılmış, verdiği tepki sonrası kadro dışı kalmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMIŞTI!
Beşiktaş alt yapısında futbola başlayan 1.90 boyundaki stoper geçen sezon Sergen Yalçın döneminde Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a karşı forma giymişti. Serdar toplamda ise 13 maçta forma giyip 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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