Serdar Saatçı Braga ile sözleşme! Serbest kalma bedeli 40 milyon euro

Son dakika Beşiktaş haberi. Siyah-Beyazlı takımın 19 yaşındaki oyuncusu Serdar Saatçı Braga ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş bu transferden 2.5 milyon euro bonservis kazanacak. Ayrıca siyah-beyazlı takım oyuncunun sonraki satışından %20 pay alacak.

40 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ!

Genç oyuncuyu kadrosuna katan Braga oyuncunun serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak belirledi. Bu arada Braga ve Beşiktaş Serdar Saatçı transferini bugün resmi olarak açıklayacak.