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Burnley Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı

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Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Burnley Halil Dervişoğlu’nu kadrosuna kattı

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'e kiralandı. Burnley Teknik Direktörü Vincent Kompany,Halil Dervişoğlu'nun gol atma içgüdüsü olan ve takıma yardım etmek için her şeyini verecek doğuştan yetenekli bir milli futbolcu olduğunu söyledi.

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