Fenerbahçe’de Batshuayi sesleri

Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen ve bonserivisi Chelsea'de olan Belçikalı tecrübeli forvet Michy Batshauyi için yeniden devreye girdi.

Chelsea'den ayrılması beklenen Michy Batshuayi'ye yeni talip İtalya'dan çıktı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve bu yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Belçikalı golcü için İtalyan ekibi Salernitana devreye girdi.