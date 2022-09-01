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Fenerbahçe'de Batshuayi sesleri

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Giriş Tarihi: 01.09.2022
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Fenerbahçe’de Batshuayi sesleri

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de gözler tamamen forvet transferine çevrilmiş durumda. Sarı Lacivertli ekipte Berisha'nın da takımdan ayrılması ile en az o bölgeye bir takviye yapması bekleniyor. Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ise gündem yarattı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ve Süper Lig'de de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, transferde oldukça hareketli saatler yaşıyor. Sarı Lacivertli ekipte gözler tamamen forvet transferine çevrilmiş durumda. Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ise gündem yarattı.

Fenerbahçe, geçen sezon Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen ve bonserivisi Chelsea'de olan Belçikalı tecrübeli forvet Michy Batshauyi için yeniden devreye girdi.

Chelsea'den ayrılması beklenen Michy Batshuayi'ye yeni talip İtalya'dan çıktı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen ve bu yaz transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Belçikalı golcü için İtalyan ekibi Salernitana devreye girdi.

Sky Sport'un haberine göre Salernitana, Batshuayi'yi kadrosuna katmak adına kulübü Chelsea ile görüşmelerde bulunuyor. İki kulüp, şu an için kiralamanın şartları konusunda anlaşma zemini arıyor.

Belçikalı golcünün Chelsea ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor fakat İngiliz ekibinin 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Chelsea, Batshuayi'nin kiralık anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonu eklemek isterken Salernitana ise opsiyonun zorunlu olmamasını talep ediyor.

Belçikalı futbolcu, ülkesinin milli takımında 45 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda 25 gollük katkı verdi. Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyerinde 390 karşılaşmada sahaya çıkan yıldız oyuncu, 142 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.

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