Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı iddiası sosyal medyayı salladı! Sarı lacivertli taraftarlar heyecandan adeta çıldırdı

SEFERBER OLUNDU

Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ronaldo ile yüz yüze görüşe. Başkan Ali Koç, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.