Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaştı iddiası sosyal medyayı salladı! Sarı lacivertli taraftarlar heyecandan adeta çıldırdı
Forvet transferi için uzun süredir bekleyen ve Maxi Gomez'in Trabzonspor'a imza atmasıyla hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıracak bir iddia sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile görüştüğü ve yıldız isimle anlaşma sağladığı iddiası sarı lacivertli taraftarı adeta çıldırttı. İşte Ronaldo transferinin detayları...
Fenerbahçe forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdürürken Maxi Gomez'in Trabzonspor'a transfer olmasıyla büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Fenerbahçeli taraftarları ayağı kaldıracak bir transfer iddiası geldi.
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SEFERBER OLUNDU
Fenerbahçe, dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından olan Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ronaldo ile yüz yüze görüşe. Başkan Ali Koç, başlangıçta fantastik bir haber olarak kamuoyunun gündemine gelen bu transferi yapmak için tüm olanakları seferber etti.
JESUS İKNA ETTİ
Ajansspor'un haberine göre Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus da vatandaşı Ronaldo ile görüştü ve sarı lacivertli ekibe gelmesi için ikna etti.
TRANSFER KAPANIYOR
Yeniden döndüğü Manchester United'ta eski günlerine dönemeyen Cristiano Ronaldo'nun adı yaz transfer sezonunda bir çok takımla anıldı. Avrupa'da yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kaldı. Adı Barcelona ile de anılan Ronaldo'nun herhangi bir Avrupa takımına gitmemesi halinde de Fenerbahçe ihtimali çok daha güçlenecek.
RONALDO, MANU İLE 23 MİLYON EURO'YA ANLAŞMIŞTI
Ronaldo, 8 milyonu performansa bağlı olmak şartıyla United ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme çerçevesinde toplam 23 milyon Euro'luk bir sözleşmeye imza atmıştı. Daha önce Ronaldo ile de Real Madrid'de birlikte forma giyen dünya yıldızı Mesut Özil'i alan Ali Koç, Portekizli stara da sarı lacivertli formayı giydirmek için günlerdir uğraşıyor.
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