31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Ümraniyespor Trabzonspor maçının oynanacağı stat belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Ümraniyespor Trabzonspor maçının oynanacağı stat belli oldu

Spor Toto Süper Lig 5. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor'u konuk edecek. Müsabaka Ümraniyespor'un stadındaki tadilat nedeniyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

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