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Son dakika: Trabzonspor'dan Umut Bozok transferi! Uçak yola çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Son dakika: Trabzonspor’dan Umut Bozok transferi! Uçak yola çıktı

Süper Lig'de transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden TrabzonsporUmut Bozok transferinde mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren golcü oyuncuyu taşıyan özel uçak yola çıktı.

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