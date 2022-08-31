Christian Fassnacht'tan müjdeli haber! Sözleşmesi feshediliyor
Uzun süredir Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak bonservis konusunda kulübü Young Boys ile bir türlü anlaşma sağlanamayan Christian Fassnacht'ta sıcak gelişme yaşandı.
Beşiktaş 'a Fassnacht transferi için müjdeli haber geldi. Siyah beyazlıların uzun süredir görüşme sağladığı ancak Young Boys'un bonservis konusunda 4 milyon euro'da ısrar etmesi sonrası rafa kalkan Christian Fassnacht'ta sıcak gelişme yaşandı.
20min'in haberine göre; Young Boys, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Fassnacht'ın lisansını iptal etti. Yaşanan bu gelişme sonrasında tecrübeli futbolcunun takım ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İsviçreli futbolcunun adı Beşiktaş'la anılıyordu. İstanbul'a gelip siyah beyazlı kulübün yöneticileriyle görüşen ve şehri gezen Fassnacht anlaşmaya sıcak bakıyor.
ŞARTLAR BEŞİKTAŞ'A GÖRE
Kulüpler arasında yapılan görüşmeler neticesinde Young Boys'un oyuncu için 4 milyon euro istemesi, Beşiktaş'ın da maksimum 2.5 milyon euroya kadar çıkması sonrasında anlaşma sağlanamamıştı. Bu gelişme sonrasında siyah beyazlı kulübün elinin daha rahat olduğu ve Fassnacht transferini Beşiktaş'ın istediği şartlarda bitirmeye yakın olduğu belirtildi.
Ağustos ayının başında Young Boys, oyuncunun diz sakatlığı yaşadığını ve 1 ay sahalardan uzak kalacağını ifade etmişti.
Christian Fassnacht, Young Boys formasıyla bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol 1 asiste imza atmıştı.
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