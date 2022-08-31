Christian Fassnacht’tan müjdeli haber! Sözleşmesi feshediliyor

ŞARTLAR BEŞİKTAŞ'A GÖRE

Kulüpler arasında yapılan görüşmeler neticesinde Young Boys'un oyuncu için 4 milyon euro istemesi, Beşiktaş'ın da maksimum 2.5 milyon euroya kadar çıkması sonrasında anlaşma sağlanamamıştı. Bu gelişme sonrasında siyah beyazlı kulübün elinin daha rahat olduğu ve Fassnacht transferini Beşiktaş'ın istediği şartlarda bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Ağustos ayının başında Young Boys, oyuncunun diz sakatlığı yaşadığını ve 1 ay sahalardan uzak kalacağını ifade etmişti.

Christian Fassnacht, Young Boys formasıyla bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol 1 asiste imza atmıştı.