31 Ağustos 2022, Çarşamba
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'ndan önemli başarı

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Giriş Tarihi: 31.08.2022
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A Milli Erkek Voleybol Takımı’ndan önemli başarı

Son dakika haberi...A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra katıldığı FIVB Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna kaldı.

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