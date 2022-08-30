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Trabzonspor'dan Naci Ünüvar açıklaması! Ne kadar ödenecek?

SPOR
Giriş Tarihi: 30.08.2022 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
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Trabzonspor’dan Naci Ünüvar açıklaması! Ne kadar ödenecek?

Yeni sezonda 4 maçta 7 puan toplayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Karadeniz Fırtınası, Ajax forması giyen Naci Ünivar'ı kiraladığını ve alacağı ücreti KAP'a bildirdi.

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