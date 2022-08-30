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İşte Oğuzhan Özyakup'un yeni adresi

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Giriş Tarihi: 30.08.2022
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İşte Oğuzhan Özyakup’un yeni adresi

Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Oğuzhan Özyakup'un yeni takımı belli oluyor. 2012'de Beşiktaş'a transfer olan Oğuzhan'ın 10 yıllık Beşiktaş kariyeri sona erdi. 29 yaşındaki oyuncunun yeni rotası Hollanda oldu.

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