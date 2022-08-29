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Son dakika | MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi

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Giriş Tarihi: 29.08.2022 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022
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Son dakika | MKE Ankaragücü’nde Ömer Erdoğan dönemi

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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