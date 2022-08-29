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Real Sociedad Sörloth'u yeniden kiraladı

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Giriş Tarihi: 29.08.2022
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Real Sociedad Sörloth’u yeniden kiraladı

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasını giyen Norveçli forvet Alexander Sörloth'u yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

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