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Medipol Başakşehir Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

SPOR
Giriş Tarihi: 29.08.2022
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Medipol Başakşehir Philippe Keny ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, son olarak Bandırmaspor'da forma giyen 23 yaşındaki Senegalli oyuncu Philippe Keny ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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