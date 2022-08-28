Trabzon'da eşitlik bozulmadı! Maç başladığı gibi bitti...
Trabzonspor Galatasaray canlı maç izlemek için detaylar merak ediliyor. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor ve Galatasaray kozlarını Akyazı Stadyumu'nda paylaşacak. 6 puanı bulunana iki ekibinde 11'leri belli oldu. İşte, Trabzonspor Galatasaray canlı maç izlemek için detaylar...
Trabzonspor Galatasaray canlı maç izlemek için detaylar araştılıyor. Trabzonspor ve Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın 6 puanı bulunuyor. Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi 11'ler belli oldu. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler detayları merak ediyor. İşte, Trabzonspor Galatasaray canlı maç izlemek için detaylar...
Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Trabzonspor ile Galatasaray Akyazı'da kozlarını paylaşıyor.
İki takımın da mutlak hedefi 3 puan. Karşılaşma öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın 6 puanı bulunuyor.
Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi 11'ler belli oldu.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sport 1'de canlı yayınlanacak.
DEV DERBİDE 134. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 133 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 59 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 30 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 174, Karadeniz ekibi ise 151 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 berabere sona ererken, İstanbul'daki karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
LİGDE 99. MAÇ
İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 98 karşılaşmada Galatasaray 42 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 24 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 127, bordo-mavililer ise 114 gol attı.
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