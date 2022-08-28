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Kayserispor'dan farklı galibiyet! Kayserispor 3-0 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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Kayserispor’dan farklı galibiyet! Kayserispor 3-0 Giresunspor MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor evinde konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 gibi farklı bir skorla geçti. Bu galibiyetle Kayserispor puanını 6'ya yükseltti. İşte maça ilişkin detaylar...

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