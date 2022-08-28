Belçika Grand Prix CANLI İZLE: F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak?

F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 44 turluk yarış 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Peki, F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak?