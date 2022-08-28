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Belçika Grand Prix CANLI İZLE: F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2022
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Belçika Grand Prix CANLI İZLE: F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak?

F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Formula 1'in 14. ayağı olan Belçika Grand Prix'inde sıralama turları sona erdi. Bugün merakla beklenen F1 Belçika GP gerçekleşecek. Peki, F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak?

F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 44 turluk yarış 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı. Peki, F1 canlı yayın nereden, nasıl izlenir? Formula 1 Belçika yarışı hangi kanalda yayınlanacak?

FORMULA 1 BELÇİKA GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen yarış, 28 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

44 turluk yarış 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenecek.

FORMULA 1 BELÇİKA GP HANGİ KANALDA?

Yarışlar S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Belçika Grand Prix'sinde "pole" pozisyonunu, Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Liege eyaletindeki Stavelot kasabasında bulunan 7 kilometrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarında en iyi dereceye imza atan pilot, 1 dakika 43.665 saniyeyle Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen oldu.

Verstappen'in 0.632 saniye gerisinde ikinci sırayı alan Sainz ise rakibine verilen ceza nedeniyle "pole" pozisyonunu elde etti.

44 tur üzerinden gerçekleştirilecek Belçika Grand Prix'si, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

Etap öncesi Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher, Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu, araçlarında yapılan değişiklikler nedeniyle yarışa son sıradan başlama cezası aldı.

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