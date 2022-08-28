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A Milliler Sırbistan'a mağlup oldu! Türkiye 72-79 Sırbistan (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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Giriş Tarihi: 28.08.2022 Güncelleme Tarihi: 28.08.2022
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A Milliler Sırbistan’a mağlup oldu! Türkiye 72-79 Sırbistan MAÇ SONUCU-ÖZET

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'a 79-72 kaybetti. Sırp tenisçi Novak Djokovic, Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti.

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