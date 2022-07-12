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Ankaragücü'nden Federico Macheda bombası!

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Giriş Tarihi: 12.07.2022
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Ankaragücü’nden Federico Macheda bombası!

Ankaragücü, hücum hattına Jese Rodriguez'in ardından bir bomba hamle daha yaptı. Başkent ekibi, bir dönem Manchester United'da oynayan, son olarak Panathinaikos forması giyen İtalyan forvet Federico Macheda ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

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