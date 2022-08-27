27 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fatih Karagümrük - Ankaragücü CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı saat kaçta?

Fatih Karagümrük - Ankaragücü CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı saat kaçta?

SPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
ABONE OL
Fatih Karagümrük - Ankaragücü CANLI ANLATIM | Fatih Karagümrük - Ankaragücü maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Vavacars Fatih Karagümrük evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Kritik mücadelenin muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Vavacars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bugün saat 19.15'te oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de ilk 2 maçında Arabam.com Konyaspor'la 0-0 berabere kalıp deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, sezonun ilk 3 puanını İstanbul'da arayacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN 1 PUANI VAR

Geçen haftayı bay geçen teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki MKE Ankaragücü, haftaya 1 puanla 14. sırada girdi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki galibiyet özlemi ise 10 maçtır sürüyor. Süper Lig'deki son galibiyetini küme düştüğü 2020-2021 sezonunda 11 Nisan'da Gençlerbirliği karşısında elde eden sarı-lacivertliler, daha sonraki 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

KARAGÜMRÜK PUANLA TANIŞAMADI

Teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde lige istediği gibi başlayamayan Fatih Karagümrük ise çıktığı iki maçta da farklı yenilgiler aldı. Corendon Alanyaspor'a 4-2, Beşiktaş'a ise 4-1 kaybeden İstanbul ekibi, ilk puanlarını sahasında başkent ekibi karşısında almaya çalışacak. Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadığı ligde 17. sırada yer alıyor.

17. RANDEVU

İki takım daha önce profesyonel liglerde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü başkent ekibi, 5'ini İstanbul temsilcisi kazandı, 7 maç ise berabere bitti.

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü en son 2. Lig'de 20 Eylül 1980'de 1-0 mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 7 lig maçında sarı-lacivertliler 2 galibiyet, 5 beraberlik aldığı rakibine hiç kaybetmedi.

KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Burak, Caner, Levent, Ozdoev, Ahmed, Diagne, Borini, Shukurov

Ankaragücü: Bahadır, Marlon, Mujakic, Oğuz, Atakan, Abdullah, Moreira, Zahid, Chatzigiovannis, Macheda, Beridze

MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

Ankaragücü’nden Federico Macheda bombası! ANKARAGÜCÜ'NDEN FEDERİCO MACHEDA BOMBASI!
Ankaragücü Jese Rodriguez’i kadrosuna kattı ANKARAGÜCÜ JESE RODRİGUEZ'İ KADROSUNA KATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA