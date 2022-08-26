Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe'nin grubunda kimler, hangi takımlar var? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrasında Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin rakipleri kimler oldu? Fenerbahçe'nin grubunda kimler, hangi takımlar var?