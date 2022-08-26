Gaziantep FK - Antalyaspor CANLI ANLATIM | Gaziantep FK - Antalyaspor maçı saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta açılışında, Gaziantep Futbol Kulübü, zemindeki problemler nedeniyle Hatay'da oynanacak mücadelede Fraport Tav Antalyaspor'u misafir ediyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Gaziantep - Antalyaspor maçı 26 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK – Antalyaspor mücadelesini Suat Arslanboğa yönetecek.
MAÇ HATAY'DA OYNANACAK
Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor arasında yapılacak maçın Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki zemininin hazır hale gelmemesinden dolayı Hatay'da oynanıyor.
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Mirza, Maxim, Markovic, Figueiredo
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Fernando, Fredy, Larsson, Gökdeniz, L. Adriano, Haji Wright
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