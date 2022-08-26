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Audi, 2026'da Formula 1'e katılıyor

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Giriş Tarihi: 26.08.2022
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Audi, 2026’da Formula 1’e katılıyor

Alman üretici Audi, 2026 sezonundan itibaren Formula 1 Dünya Şampiyonası'na motor tedarikçisi olarak katılacak. Audi'nin, şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber takımının hisselerini satın alması bekleniyor.

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