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İşte Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi

SPOR
Giriş Tarihi: 25.08.2022
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İşte Abdullah Avcı’nın Avrupa karnesi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın FC Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda eden Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Karadeniz ekibinin başında Süper Lig'de yakaladığı başarıyı Avrupa kupalarında yakalayamadı.

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