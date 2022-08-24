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Yusuf Yazıcı Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor

SPOR
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Yusuf Yazıcı Trabzonspor’a kazandırmaya devam ediyor

16.5 milyon euro karşılığında Lille’in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor’a kazandırmaya devam ediyor. Yusuf Yazıcı’nın sözleşmesinde yer alan maddede “2022-23 yılında bir maça ilk 11 çıkıp 45 dakikan daha fazla oynarsa Trabzonspor’a 1 milyon euro ödenir” maddesi olduğu ortaya çıktı.

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