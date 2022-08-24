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Son dakika | Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Max Meyer'in sözleşmesi feshedildi

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Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Son dakika | Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Max Meyer’in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'den ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı Lacivertli kulüp Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucu feshedildiğini açıkladı.

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