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Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Taraftarlar takımların eksik bölgelerine takvite yapacağı ve elinden çıkaracağı isimleri merak ediyor. Hal böyle olunca transfer sezonun bitiş tarihi merak ediliyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde takmların transfer harekatları merak ediliyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 futbol sezonunda birinci Transfer ve tescil döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

Aynı açıklamada ayrıca ikinci transfer ve tescil döneminin ise 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildiği bildirildi.

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