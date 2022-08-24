Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayının sonuna geldiğimiz dönemde takmların transfer harekatları merak ediliyor. Peki, Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2022-2023 Yaz transfer sezonu hangi tarihte bitecek?