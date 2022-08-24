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Son dakika | Beşiktaş'ın Dele Alli transferinde mutlu son!

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Giriş Tarihi: 24.08.2022 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
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Son dakika | Beşiktaş’ın Dele Alli transferinde mutlu son!

Son dakika haberi...Beşiktaş, Dele Alli transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-Beyazlılar, İngiliz oyuncuyu Everton'dan bir yıllığına kiraladı.

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