Beşiktaş'tan transfer atağı! 4 ismin peşindeler
Son dakika haberi... Lig başlamadan 6 transfer yapan Beşiktaş, takımdaki eksiklerin görülmesinden sonra 4 transfer daha yaparak bu sayıyı 10'a çıkartacak.
Stoper, orta saha, kanat ve 10 numara almak isteyen Beşiktaş , çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
KEREM'İN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor'la genç orta saha Kerem Atakan Kesgin için anlaşmalar tamanlanmış ve oyuncu ile resmi imza aşamasına gelinmişti. Bugün sağlık kontrolünden geçen Kerem'in gün içinde açıklanması bekleniyor.
DELE ALLI İMZA AŞAMASINDA
Beşiktaş 10 numara için de dünyaca ünlü Dele Alli için oyuncunun kulübü Everton ve kendisiyle hemen hemen tüm konularda anlaşma sağlamış ve imza aşamasına gelmiş durumda. Bu transferin de açıklanması an meselesi olarak görülüyor.
ISAK HIEN'DE SON DURUM...
Siyah beyazlılar stoper için de İsveç ligi takımlarından Djurgardens'de forma giyen Isak Hien ile de anlaşma aşamasına geldi. Isak Hien 23 yaşında ve 1.91 boyunda.
DEMBELE KİRALANACAK
Beşiktaş son olarak, kanat takviyesini de Premier Lig ekibi Bournemouth forması giyen Siriki Dembele'yi kiralayarak yapmak istiyor. İki kulüp arasında yapılan resmi temaslarda kiralama konusunda uzlaşma sağlandığı ve oyuncunun satın alma bedeli konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
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