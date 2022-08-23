Beşiktaş’tan transfer atağı! 4 ismin peşindeler

DELE ALLI İMZA AŞAMASINDA

Beşiktaş 10 numara için de dünyaca ünlü Dele Alli için oyuncunun kulübü Everton ve kendisiyle hemen hemen tüm konularda anlaşma sağlamış ve imza aşamasına gelmiş durumda. Bu transferin de açıklanması an meselesi olarak görülüyor.