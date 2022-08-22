Trabzonspor'da forvet transferinde gündem Alexander Sörloth!
Trabzonspor taraftarları, sosyal medyadan eski golcüsü Alexander Sörloth'un transfer edilmesini istedi. Yönetim ise Norveçli golcü için maliyet araştırması yapma kararı aldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın yaşadığı sakatlık sonrası kanat bölgesine bir takviye istemişti. Daha öncesinde hücum hattı için birçok görüşme yapan bordo- mavililerde bu bölge için ise gündemdeki oyuncularla temaslar sürüyor. Umut Bozok ve Eldor Shomurodov gibi futbolcularla görüşen Trabzonspor'da taraftarlar, eski gol kralları Alexander Sörloth'un geri alınmasını istiyor.
Leipzig'in hücum planlamasında üçüncü alternatif konumuna gerileyen 26 yaşındaki santrfor Sörloth için sosyal medya hesaplarından binlerce mesaj atan bordo-mavili futbolseverler, yönetimden bu konuda bir hamle yapmasını talep etti. Yönetim ise Norveçli oyuncunun maliyetini araştırma kararı aldı.
UNİON BERLİN MAÇINDA KADRODA YER ALMADI
Almanya Bundesliga'nın 3. hafta maçında Union Berlin ile RB Leipzig, An der Alten Försterei Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Türkiye'ye transferi gündemde olan Alexander Sörloth, RB Leipzig'in Union Berlin maçında kadroda yer almadı. 26 yaşındaki Norveçli golcü için Trabzonspor ve Fenerbahçe 'nin devrede. Sörloth'un yeni adresinin neresi olacağı şimdiden büyük merak konusu.
FENERBAHÇE TRANSFER DÖNEMİNDE SIK SIK LEİPZİG'İ YOKLADI
Transferin başlangıcından itibaren özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isteği olan Alexander Sörloth için Sarı Lacivertliler sık sık girişimde bulundular. Golcü futbolcu için Leipzig işi ağırdan alırken, yüksek maliyet Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlamıştı. Son olarak ise Fenerbahçe'nin Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama formulü ile bir teklif sunduğu ve Alman ekibinin bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
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