Trabzonspor’da forvet transferinde gündem Alexander Sörloth!

FENERBAHÇE TRANSFER DÖNEMİNDE SIK SIK LEİPZİG'İ YOKLADI

Transferin başlangıcından itibaren özellikle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un isteği olan Alexander Sörloth için Sarı Lacivertliler sık sık girişimde bulundular. Golcü futbolcu için Leipzig işi ağırdan alırken, yüksek maliyet Fenerbahçe'nin elini kolunu bağlamıştı. Son olarak ise Fenerbahçe'nin Leipzig'e satın alma opsiyonlu kiralama formulü ile bir teklif sunduğu ve Alman ekibinin bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

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