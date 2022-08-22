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Son dakika: Trabzonspor-Kopenhag maçını yönetecek hakem belli oldu!

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Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Son dakika: Trabzonspor-Kopenhag maçını yönetecek hakem belli oldu!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'un 24 Ağustos Çarşamba günü Kopenhag ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu. UEFA, zorlu mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yöneteceğini açıkladı.

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