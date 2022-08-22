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İşte Muhammed Gümüşkaya'nın yeni adresi

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Giriş Tarihi: 22.08.2022
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İşte Muhammed Gümüşkaya’nın yeni adresi

Marcel Tisserand'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Ettifaq transfer olmasının ardından Fenerbahçe, takımın genç oyuncularından birisi olan Muhammed Gümüşkaya ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli ekibin Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Belçika ekibi Westerlo ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

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