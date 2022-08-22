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Fenerbahçe'ye güzel haber! Serdar Dursun'a üç talip

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Giriş Tarihi: 22.08.2022
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Fenerbahçe’ye güzel haber! Serdar Dursun’a üç talip

Planlanan forvet transferinin gerçekleşmesi sonrası Fenerbahçe'de oynama süresinin düşmesi beklenen isimlerden Serdar Dursun için üç Alman ekibinin devrede oldukları belirtildi.

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