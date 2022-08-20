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Antalyaspor gol olup yağdı! Antalyaspor 5-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

SPOR
Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Antalyaspor gol olup yağdı! Antalyaspor 5-2 Trabzonspor MAÇ SONUCU-ÖZET

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında son şampiyon Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oldu. Antalyaspor oynadığı oyunla rakibine karşı üstünlük kurarken Trabzonspor 2-2'yi yakalasa da Antalyaspor son 10 dakikada bulduğu 3 golle karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin flaş takımlarından Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. 7 golün çıktığı mücadelede kazanan 5-2'lik skorla Antalyaspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller 14'te Fernando, 40 ve 90+8'de Wright, 81 ve 90+6'da Gökdeniz'den geldi. Trabzonspor'un gollerini ise 45+5 ve 73. dakikada yeni transfer Enis Bardhi kaydetti.

6 PUANDA EŞİTLENDİLER

Bu sonucun ardından Trabzonspor 6 puanda kalırken Antalyaspor da puanını 6'ya yükseltti.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK!

Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, ligin ikinci haftasında sahasında 1-0 yendiği Atakaş Hatayspor mücadelesine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Atakaş Hatayspor mücadelesinde sakatlanan Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Djaniny'i sahaya sürerken, orta sahada ise Siopis'in yerine Dorukhan Toköz'e şans verdi.

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Visca'nın yanı sıra Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Marek Hamsik kadroda yer almadı.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Trabzonspor taraftarlarının da kendilerine ayrılan tribünü doldurdukları görüldü.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor ise geçen hafta Hangikredi Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maça göre 3 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.

Kırmızı-beyazlılarda defansta Ömer Toprak'ın yerine Veysel Sarı forma giyerken, orta sahada Fredy'nin yokluğunda Soner Aydoğdu oynadı. Ümraniyespor maçında ilk 11'de oynayan Ghacha, Trabzonspor maçında yedek soyunurken, Larsson ilk 11'de sahaya çıktı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Fredy'nin ceza sahasına yerden ortasında ön direk hizasında topla buluşan Haji Wright'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

14. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Antalyaspor atağında defanstan seken topla ceza yayı dışında buluşan Fernando'nun sert plase şutunda, meşin yuvarlak sağ alt köşeden ağlarla buluştu: 1-0

25. dakikada Bakasetas ile sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topla penaltı noktası önünde buluşan Cornelius'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.

40. dakikada Antalyaspor farkı ikiye çıkardı. Gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahasında topla buluşmak isteyen Haji Wright, Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Haji Wright, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

45+5. dakikada Trabzonspor farkı bire indirdi. Abdülkadir Ömür'ün ara pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Djaniny kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Djaniny'in vuruşunda Boffin'den dönen top ceza sahasındaki Cornelius'un önünde kaldı. Cornelius'un pasında penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlakla buluşan Bardhi'nin vuruşunda, Antalyasporlu oyuncuların müdahale etmek istediği top filelere gitti: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor'u 5-2 yendi.

48. dakikada Trezeguet'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

60. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bartra'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

61. dakikada Bünyamin Balcı'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Ghacha'nın çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.

66. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Larsson'un yerden şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak iki hamlede topa sahip oldu.

73. dakikada Trabzonspor karşılaşmada beraberliği yakaladı. Gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir Ömür'ü pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Trezeguet topu yanındaki Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 2-2

81. dakikada Antalyaspor yeniden öne geçti. Trezeguet'in hatalı pası sonrası orta sahadan topu kazanarak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Haji Wright'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak sol tarafa doğru açıldı. Yakın mesafeden topu önünde bulan Gökdeniz Bayrakdar, topu boş kaleye gönderdi: 3-2

90. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahasına ortasında Trezeguet'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'in müdahalesinin ardından üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

90+6. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Antalyaspor atağında sol kanatta topu kapan Ghacha hızla orta sahayı geçerek topu sağ kanattaki Gökdeniz Bayrakdar'a aktardı. Gökdeniz Bayrakdar önündeki savunma oyuncusunu geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 4-2

90+8. dakikada Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Hakan Özmert'in ortasında sol çaprazda ceza sahasında topla buluşan Haji Wright, önündeki savunma oyuncularına rağmen meşin yuvarlağı sağa çekerek vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden ağlarla buluştu: 5-2

Karşılaşma Antalyaspor'un 5-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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