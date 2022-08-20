Antalyaspor gol olup yağdı! Antalyaspor 5-2 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ligin flaş takımlarından Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile karşılaştı. 7 golün çıktığı mücadelede kazanan 5-2'lik skorla Antalyaspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren goller 14'te Fernando, 40 ve 90+8'de Wright, 81 ve 90+6'da Gökdeniz'den geldi. Trabzonspor'un gollerini ise 45+5 ve 73. dakikada yeni transfer Enis Bardhi kaydetti.