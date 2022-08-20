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Son dakika: Hatayspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımı

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Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Son dakika: Hatayspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımı

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 3. haftasında Hataspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Hatayspor - Gaziantep FK maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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