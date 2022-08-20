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Son dakika: Giresunspor evinde Kasımpaşa'yı 1-0 yendi!

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Giriş Tarihi: 20.08.2022 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
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Son dakika: Giresunspor evinde Kasımpaşa’yı 1-0 yendi!

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Giresun'un sahasında oynanan mücadele 1-0'lık skorla ev sahibi takımın lehine tamamlandı

Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa Çotanak Stadı'nda kozlarını paylaştı. Mücadele 1-0'lık skorla ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren gol 90. dakikada Rijad Bajic'in ayağından geldi.

Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 6'ya çıkartırken Kasımpaşa punla tanışamadı.

Giresunspor 4. haftada Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Kasımpaşa ise aynı hafta evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

GİRESUNSPOR'UN İLK 11'İ

Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Traore, Mejia, Savicevic, Sergio, Sainz, Bajic

KASIMPAŞA'NIN İLK 11'İ

Ertuğrul, Graovac, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Turgay, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ahmet, Bahoken.

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2 TAKIMDA TEK HEDEF

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.15'te başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. İlk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilen Giresunspor ikinci haftada Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenerek moral buldu.

Sezona teknik sorumlu Sami Uğurlu yönetiminde giren ve ilk haftada Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilen Kasımpaşa, ikinci maçta ise Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup oldu. İki mücadelede yenilen 10 gol sonrasında Uğurlu ile yollar ayrılırken takımın başına Şenol Can getirildi.

Puan durumunun son sırasında kalan Kasımpaşa, ikinci kez takımın başına geçen Şenol Can yönetiminde Giresunspor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini arayacak.

Ev sahibi ekip Giresunspor ise zorlu rakibini taraftarının desteğiyle birlikte mağlup ederek puanını 6'ya yükseltmek istiyor.

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